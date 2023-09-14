В Госдуме предложили ограничить продажу оружия получившим гражданство России мигрантам

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий оборот в России оружия. В частности, предлагается запретить продавать его мигрантам, которые получили гражданство РФ менее пяти лет назад. Законопроект внес в нижнюю палату парламента лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующее законодательство определяет гражданство как устойчивую правовую связь лица с РФ, которая выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей, пишут "Известия". Чтобы понять истинное отношение нового гражданина к стране, нужно время, которого не остается в условиях упрощенного порядка.

Напомним, в начале сентября стало известно о внесении в Госдуму аналогичного законопроекта. Автор инициативы, зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ), отмечает, что сейчас в России мигранты сразу после получения российского гражданства без особых проблем оформляют разрешение на оружие. При этом зачастую не встают на воинский учет. Законопроект предлагает установление дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ в течение десяти лет с момента приобретения гражданства РФ, а также не вставшим на воинский учет.

Ранее, в середине августа, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил мнение, что вместе с гражданством мужчинам-иностранцам надо "выдавать" и обязанность встать на воинский учет. При этом количество трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, что на 400 тыс. человек больше, чем в 2022 г. Доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в 2022 г. до 4,7% от всех занятых. Всего же количество таких специалистов в РФ вырастет с 72 млн в конце 2022 г. до 74,4 млн к 2030 г. Основные отрасли, в которых трудятся мигранты, - ритейл, перевозки, сервис и строительство.

Отметим, в последнее время мигранты регулярно попадают в России в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.