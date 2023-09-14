"За воспитание блестящих спортсменов": тренер сборной России по биатлону получил квартиру в Екатеринбурге

Тренеру женской сборной России по биатлону Михаилу Шашилову вручили ключи от двухкомнатной квартиры в ЖК "Нескучный сад" в Екатеринбурге.

Документы на новое жилье ему передали ранее представители застройщика – компании "Атомстройкомплекс". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в торжественной церемонии приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Заслуженный тренер России Михаил Шашилов внес огромный вклад в развитии биатлона Свердловской области и подготовил серебряных призеров XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Светлану Миронову и Ирину Казакевич, бронзового призера XVI зимних Олимпийских игр 1992 года Елену Мельникову (Чепикову), многократного чемпиона мира Алексея Ковязина, победителя и призера чемпионата Европы Ирину Милешину и многих других выдающихся биатлонистов.





"Компания "Атомстройкомплекс" содействует удержанию человеческого капитала в регионе и всегда участвует в программах поддержки молодых ученых, преподавателей, спортсменов, производственников. Возможность эффективно решить квартирный вопрос и жить в комфортных, современных условиях – один из важных факторов, влияющих на желание жить и работать в нашем городе. Мы гордимся тем, что для поощрения выдающихся деятелей Свердловской области выбирают жилье от компании "Атомстройкомплекс" и делаем все, чтобы наш продукт соответствовал высочайшим требованиям качества. От всего коллектива нашей компании выражаю благодарность Михаилу Викторовичу за воспитание блестящих спортсменов и желаю счастливого новоселья", - отметил первый заместитель директора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Хватов.

Квартиры от "Атомстройкомплекса" уже не первый раз становятся подарком для выдающихся деятелей региона. Ранее их вручали спортсменам хоккейного клуба "Динамо-Строитель", победителям Олимпийских игр, а также уральским летчикам-героям, посадившим самолет в кукурузном поле.