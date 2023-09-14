14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске толпа избила инвалида: заставили встать на колени и извиняться

В Нижневартовске группа подростков избила толпой 18-летнего парня по имени Сергей - инвалида второй группы. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. На кадрах парня бьют и заставляют извиняться.

По данным телеканала N1, поводом для избиения стал конфликт, который произошел еще в июле. Сергей повздорил с ребятами во дворе и во время перепалки бросил камень в девушку. Тот попал ей в грудь. Сергей извинялся и вроде бы конфликт казался исчерпанным. Однако компания спустя время все же решила проучить Сергея. Эта расправа и попала на видео.

По данным телеканала "Мегаполис", после инцидента возле дома пострадавшего собралась "группа поддержки", пожелавшая устроить самосуд над участниками драки. Одного из них они нашли и также побоями заставили встать на колени и просить прощения.

У одного из участников драки - Романа, по данным канала, также есть инвалидность. Он заявил, что его "подставили" и что он не хочет в "тюрьму".

"Я не хотел, меня подставили! Я не хочу в тюрьму! Вся толпа била Сережу. Они устроили ловушку, девочки спрятались. Потом в квартире всё началось. Я не хотел! Я извинился!" - приводит канал слова участника конфликта.

В пресс-службе СКР региона сообщили Накануне.RU, что следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).

Следователями следственного отдела по городу Нижневартовск устанавливаются личности всех несовершеннолетних, проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Ход поверки поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Михаилом Мокшиным.

Теги: толпа, драка, инвалид


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