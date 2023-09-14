Сеть торговых центров "Мега" может купить структура Газпромбанка

Сеть торговых центров "Мега", принадлежащую шведской компании Ingka Centres, может приобрести структура Газпромбанка. Стороны сейчас ведут переговоры, рассматриваются различные структуры сделки, пишет "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники на рынке.

Ingka Centres является крупнейшим в России собственником торговой недвижимости, компании принадлежат 14 торговых центров в Москве и других крупных городах страны. Ingka Group принадлежит компания IKEA, которая ушла из России после начала СВО.