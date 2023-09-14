В Нижнем Тагиле посадили водителя Audi, устроившего погоню и смертельное ДТП

14 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле посадили водителя Audi, устроившего погоню и смертельное ДТП

Свердловский областной суд приговорил водителя Audi Q5 к лишению свободы за погоню с сотрудниками ДПС и смертельное ДТП. Подробности инцидента Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 19 октября 2021 года около 03.00. Сотрудники ДПС заметили на ул.Садоводов в Нижнем Тагиле подозрительный автомобиль Audi Q5, однако когда водителя попросили остановиться, он напротив прибавил скорость. В попытке скрыться от правоохранителей, в районе ТРЦ Depo иномарка врезалась в попутный автомобиль Лада Ларгус, который от удара загорелся.

Сотрудникам ГИБДД удалось извлечь из горящего автомобиля водителя и трех пассажиров. Один из них, 30-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте, 18-летняя девушка получила перелом бедра.

Как выяснилось, виновник аварии в ту ночь сел за руль пьяным. Результат медосвидетельствования показал в его крови было 1,257 мг/л алкоголя. В отношении него возбудили уголовное дело.

Первое судебное заседание прошло в 2022 году - тогда суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. Приговор был обжалован стороной защиты. В марте текущего года апелляционная инстанция отменила приговор из-за допущенных на стадиях предварительного и судебного следствия процессуальных нарушений. Уголовное дело вернули прокурору для устранения препятствий и дальнейшего рассмотрения судом.

В июне Ленинский районный суд Нижнего Тагила также признал водителя Audi Q5 виновным, однако сторона защиты снова обжаловала приговор, обратившись в Свердловский областной суд. Но правосудие осталось на стороне пострадавших. Виновнику смертельного ДТП назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Мужчина лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев и обязан выплатить семье погибшего компенсацию в размере 1 млн рублей, а пострадавшей девушке - более 300 тыс. рублей.

Теги: водитель, суд, Нижний Тагил, Audi, погоня, ДТП, Лада


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети