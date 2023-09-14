В Нижнем Тагиле посадили водителя Audi, устроившего погоню и смертельное ДТП

Свердловский областной суд приговорил водителя Audi Q5 к лишению свободы за погоню с сотрудниками ДПС и смертельное ДТП. Подробности инцидента Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 19 октября 2021 года около 03.00. Сотрудники ДПС заметили на ул.Садоводов в Нижнем Тагиле подозрительный автомобиль Audi Q5, однако когда водителя попросили остановиться, он напротив прибавил скорость. В попытке скрыться от правоохранителей, в районе ТРЦ Depo иномарка врезалась в попутный автомобиль Лада Ларгус, который от удара загорелся.

Сотрудникам ГИБДД удалось извлечь из горящего автомобиля водителя и трех пассажиров. Один из них, 30-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте, 18-летняя девушка получила перелом бедра.

Как выяснилось, виновник аварии в ту ночь сел за руль пьяным. Результат медосвидетельствования показал в его крови было 1,257 мг/л алкоголя. В отношении него возбудили уголовное дело.

Первое судебное заседание прошло в 2022 году - тогда суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. Приговор был обжалован стороной защиты. В марте текущего года апелляционная инстанция отменила приговор из-за допущенных на стадиях предварительного и судебного следствия процессуальных нарушений. Уголовное дело вернули прокурору для устранения препятствий и дальнейшего рассмотрения судом.

В июне Ленинский районный суд Нижнего Тагила также признал водителя Audi Q5 виновным, однако сторона защиты снова обжаловала приговор, обратившись в Свердловский областной суд. Но правосудие осталось на стороне пострадавших. Виновнику смертельного ДТП назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Мужчина лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев и обязан выплатить семье погибшего компенсацию в размере 1 млн рублей, а пострадавшей девушке - более 300 тыс. рублей.