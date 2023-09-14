Алексей Текслер назначил руководителей двух управлений правительства Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер назначил начальников экспертно-аналитического управления и управления по работе с Госсоветом РФ правительства Челябинской области. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Начальником экспертно-аналитического управления назначен Александр Шведов. Он исполнял обязанности руководителя управления с мая 2023 года.
Управление по работе с Госсоветом РФ правительства Челябинской области Наталья Фаткуллина.