14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

На Камчатке нашли 70-летних туристов, пропавших в конце августа

На Камчатке нашли двух пропавших туристов, поиски начались еще девять дней назад. Обнаружить их удалось с вертолета.

Мужчины 70 и 73 лет пропали еще в конце августа в Усть-Камчатском районе. Перед походом на вулканы они зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. 

"Поиски велись сводной группировкой спасателей поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и краевых спасителей как пешим порядком, так и с воздуха. Применялись беспилотные авиационные системы", - говорится в сообщении МЧС.

В общей сложности спасатели обследовали более 400 кв. километров. Осматривали туристические тропы, перевалы, домики-зимовья, стоянки, на вертолете даже облетели ледники.

Пожилые туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам.

Теги: камчатка, туристы, пенсионеры, поиски


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