Baza: В Кургане на военном заводе "Ростеха" рванули пары керосина, пострадали двое

В Кургане на заводе "Ростеха", специализирующемся на производстве военной техники, произошел взрыв.

По предварительным данным telegram-канала Baza, 13 сентября во время сварочных работ в цеху по сборке топливных баков для БМП "Курганмашзавода" вспыхнули пары керосина. Пострадали 25-летний сборщик Владимир П. и 38-летний сварщик Алексей К. – их госпитализировали с ожогами.

Предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности. Пожар быстро потушили работники цеха.