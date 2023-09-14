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Фото: Накануне.ru

Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митвол, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро, признал вину.

Отвечая на вопрос судьи о том, согласен ли он с предъявленным обвинением, Митволь ответил:"Да, согласен".

Сегодня в Железнодорожном районном суде Красноярска началось рассмотрение дела. С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, пишет РИА Новости.

Экс-чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело Митволя вела ФСБ, расследование было завершено еще в мае этого года.

Митволя задержали в 2022 году в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн рублей, а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.

Теги: олег митволь, мошенничество, суд


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Развитие сюжета:

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