УПЦ требует извинений от замглавы Киевской горадминистрации за "агентов ФСБ"

Замглавы Киевской горадминистрации Владимир Прокопив должен извиниться перед Церковью за оскорбления в ее адрес. В противном случае УПЦ будет инициировать привлечение его к ответственности, сообщает пресс-служба Юридического отдела УПЦ.

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Прокопив является руководителем партии "Европейская солидарность" в Киевском горсовете. Накануне он заявил, что УПЦ хранит в своих храмах агентов ФСБ и оружие, поэтому храмы нужно захватывать и "переводить" их в раскол.

"Это чистой воды филиал ФСБ, в котором они хранили оружие, агентов, занимались вербовкой украинцев", - сказал чиновник.

В УПЦ отмечают, что, исходя из высказываний Прокопива, можно утверждать, что он планирует совершить уголовное правонарушение, направленное на разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

"Призываем господина В. Прокопива попросить прощения у верующих Украинской Православной Церкви, которых он обидел. В противном случае, мы оставляем за собой право инициировать привлечение к ответственности главы партии "Европейская солидарность" в Киевском городском совете", - заключили в УПЦ.

Интересно, что с 2019 года местным властям не удалось "перевести" в раскол ни один из 273 приходов в Киеве.