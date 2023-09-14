УПЦ требует извинений от замглавы Киевской горадминистрации за "агентов ФСБ"

14 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

УПЦ требует извинений от замглавы Киевской горадминистрации за "агентов ФСБ"

Замглавы Киевской горадминистрации Владимир Прокопив должен извиниться перед Церковью за оскорбления в ее адрес. В противном случае УПЦ будет инициировать привлечение его к ответственности, сообщает пресс-служба Юридического отдела УПЦ.
Читайте также:

Прокопив является руководителем партии "Европейская солидарность" в Киевском горсовете. Накануне он заявил, что УПЦ хранит в своих храмах агентов ФСБ и оружие, поэтому храмы нужно захватывать и "переводить" их в раскол.

"Это чистой воды филиал ФСБ, в котором они хранили оружие, агентов, занимались вербовкой украинцев", - сказал чиновник.

В УПЦ отмечают, что, исходя из высказываний Прокопива, можно утверждать, что он планирует совершить уголовное правонарушение, направленное на разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

"Призываем господина В. Прокопива попросить прощения у верующих Украинской Православной Церкви, которых он обидел. В противном случае, мы оставляем за собой право инициировать привлечение к ответственности главы партии "Европейская солидарность" в Киевском городском совете", - заключили в УПЦ.

Интересно, что с 2019 года местным властям не удалось "перевести" в раскол ни один из 273 приходов в Киеве.

Теги: УПЦ, церковь, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети