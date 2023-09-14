Опрос: жителям Екатеринбурга хватит для счастья 200 тысяч рублей в месяц

Жители Екатеринбурга определили сумму, которую им будет хватать для счастья каждый месяц. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения России старше 18 лет.

Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), в столице Урала для счастья нужно 200 тысяч рублей. В марте 2023 года эта сумма составляла 195 тысяч рублей, в октябре 2022 – 200 тысяч рублей, а в апреле 2022 – 188 тысяч рублей.

В среднем же россиянину нужно все те же 200 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым. Это на 3% больше по сравнению с мартом 2023 года. При этом мужчинам для счастья требуется 222 тысячи рублей, а женщинам – 175 тысяч.

Напомним, ранее почти половина опрошенных жителей Екатеринбурга призналась в цифровой зависимости.