14 Сентября 2023
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Фото: kinopoisk.ru

Baza: Актрису РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками после обыска у нее дома

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) задержали после того, как нашли запрещенные вещества у нее дома в Москве, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, 29 августа сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск в поселке Марушкинское.

В доме актрисы они нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 граммов, а под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка с мефедроном, массой в 1966 граммов, сообщает канал.

Заслуженная артистка РФ заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Рамиля Искандер – уроженка Челябинской области, российская актриса театра, кино и дубляжа. С 2003 года работает в Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ). Известна по ролям во многих сериалах и фильмах. В частности , она сыграла жену Ивана Грозного — Марию Темрюковну в фильме Павла Лунгина "Царь".

Теги: рамиля искандер, наркотики, обыск


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