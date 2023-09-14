Свердловский министр: Фото в купальнике порочит профессию учителя

Учителя должны осознавать степень ответственности при своей профессии и не провоцировать общественность в социальных сетях. Об этой теме подробно высказался министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в эфире ОТВ. В качестве примера он назвал фото преподавателей в купальнике или с шампанским.

По его словам, такие фото могут спровоцировать негативную реакцию у родителей и учеников. Более того, педагог в этой истории будет выступать не в качестве личности, а как лицо всего педагогического общества и профессии в целом.

"Если учитель себя считает учителем, он должен понимать, что, где бы он ни находился - в общественном месте, в социальных сетях - есть определенные ограничения. Есть те нормы морали, которые не позволяют нашему учителю себя таким образом вести", - пояснил Биктуганов.

При этом он добавил, что минобразования не может контролировать контент, выкладываемый учителем в социальных сетях. Однако проследить за публикациями может директор школы при приеме потенциального преподавателя на работу.

Ранее мы публиковали результаты исследования, которые показали, что 75% учителей и преподавателей Екатеринбурга не желают возвращаться к своей работе. Причиной служит неудовлетворение условиями труда.