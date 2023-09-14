Свердловский министр: Фото в купальнике порочит профессию учителя

14 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловский министр: Фото в купальнике порочит профессию учителя

Учителя должны осознавать степень ответственности при своей профессии и не провоцировать общественность в социальных сетях. Об этой теме подробно высказался министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в эфире ОТВ. В качестве примера он назвал фото преподавателей в купальнике или с шампанским.

По его словам, такие фото могут спровоцировать негативную реакцию у родителей и учеников. Более того, педагог в этой истории будет выступать не в качестве личности, а как лицо всего педагогического общества и профессии в целом.

"Если учитель себя считает учителем, он должен понимать, что, где бы он ни находился - в общественном месте, в социальных сетях - есть определенные ограничения. Есть те нормы морали, которые не позволяют нашему учителю себя таким образом вести", - пояснил Биктуганов.

При этом он добавил, что минобразования не может контролировать контент, выкладываемый учителем в социальных сетях. Однако проследить за публикациями может директор школы при приеме потенциального преподавателя на работу.

Ранее мы публиковали результаты исследования, которые показали, что 75% учителей и преподавателей Екатеринбурга не желают возвращаться к своей работе. Причиной служит неудовлетворение условиями труда.

Теги: учитель, педагог, купальник, шампанское, фото, соцсети, Биктуганов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети