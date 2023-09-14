14 Сентября 2023
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Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области произошла страшная авария с большегрузом и БМВ: два человека сгорели заживо

На 143-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень в Исетском районе Тюменской области столкнулись "БМВ" и большегруз. Движение полностью перекрыто, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Для легковых автомобилей ДПСники организовали проезд через поле. Движение организовано в реверсивном режиме. Грузовой транспорт стоит. Затор примерно по полтора километра с обеих сторон от места ДТП. ГИБДД рекомендует ограничить поездки по федеральной автодороге Курган - Тюмень в ближайшие два часа.

По словам очевидцев ДТП, "БМВ" неожиданно закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль "БМВ" разорвало на две части. Обе машины загорелись.

ДТП, Большегруз, БМВ, пожар(2023)|Фото: ГИБДД Тюменской области

ДТП, Большегруз, БМВ, пожар(2023)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель и пассажир "БМВ" сгорели. По предварительным данным, погибшие - жители Новопавловска Ставропольского края, они ехали на автомобиле "БМВ" из Тюмени в Ставропольский край. Обоим погибшим около 30-ти лет.

Водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Его доставили в больницу для оказания помощи. Марку сгоревшей фуры пока уточнить невозможно.

ДТП, Большегруз, БМВ, пожар(2023)|Фото: ГИБДД Тюменской области

На месте трагедии работают два наряда ДПС и заместитель командира взвода ДПС.

Теги: автомобиль, БМВ, ДТП, погибшие


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