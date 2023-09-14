14 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Пашинян считает, что российские миротворцы не справились с задачей в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что российский контингент миротворцев не справился с задачей в Нагорном Карабахе.
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Пашинян сказал, что после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, пишет РБК. Он отметил, что Россия больше не может оказывать влияние на Азербайджан, когда как Нагорный Карабах был зоной ответственности российского миротворческого контингента. Из того, что эти вопросы существуют, Пашинян сделал вывод, что российские миротворцы не справились со своей задачей.

Напомним, 22 мая 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт". 31 августа в Азербайджане заявили о возможном открытии Лачинской дороги. В сентябре Пашинян выразил готовность провести экстренные обсуждения с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.

Теги: Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах


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