Про Екатеринбург сняли музыкальный клип с местными достопримечательностями

Екатеринбургу посвятили новую песню и видеоклип под названием "Развлечение". Авторы называют его неформальным гимном городу от трех уральских креативных групп.

Речь идет о кинокомпании Red Pepper Film, инди-группе "внимание брусника!" и девелопере "Атом". Услышать трек и увидеть сам ролик можно на YouTube и популярных стриминговых платформах.

"Мы захотели снять видео про Екатеринбург и для екатеринбуржцев, чтобы еще раз напомнить, как мы любим наш город и показать во всей красе лучший город страны. Над проектом работали уральцы, поэтому каждый кадр и строчка пронизаны уральским креативным духом", - отметил креативный директор "Атомстройкомплекса" Никита Харисов.

Площадкой для записи аудио и съемок стала вся столица Урала. В кадре можно заметить известные городские локации – Плотинка, "Екатеринбург-сити", Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина. Зритель увидит архитектурные жемчужины: шедевр конструктивизма Белую Башню, достояние советского модернизма Театр юного зрителя и лучшее воплощение неоклассицизма – легендарный кинотеатр "Заря".

Также в клипе есть нашумевшие паблик-арт-объекты – "Кто мы? Откуда? Куда мы идем?" Тимы Ради, "Индустриальный младенец" арт-группы LKKL и паблик-арт программы "ЧО", а также недавно отреставрированный "Атомстройкомплексом" подземный переход на Плотинке в рамках фестиваля Stenograffiа в 2023 году.