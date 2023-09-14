14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" намерен увеличить пассажиропоток в 2024

Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 млн человек.

Как заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, в предстоящем году планируется увеличить показатель до 47 млн. По его словам, соотношение международных и внутренних рейсов сохранятся как и в текущем году - 20% и 80% соответственно". Также отмечается, что третий квартал группа намерена закончить с уверенной операционной прибылью.

Кроме того, "Аэрофлот" намерен сохранить июньские значения пассажиропотока и в сентябре. "Июнь - это начало активного летнего сезона. Сентябрь обычно хуже, но сейчас видим тенденцию, чтобы быть выше начала сезона", - указал Александровский, сообщает ТАСС.

Напомним, группа "Аэрофлот" закончила первое полугодие 2023 года с чистым убытком в 102 млрд руб. В прошлом году за этот же период чистая прибыль компании составила 73,7 млрд руб.

Теги: Аэрофлот, авиация


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