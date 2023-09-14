14 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России отмечен спрос на религиозную литературу и эзотерику

В 2023 году в России увеличились продажи литературы религиозной направленности.

По данным издательств и маркетплейсов, с начала года рост составил от 40 до 60% и выше. Самыми популярными изданиями в этом сегменте остаются Коран и Библия. Кроме того, отмечается рост и интерес покупателей к разного рода эзотерике. Например, к картам таро — с начала года только на OZON их продали на 36% больше, чем в прошлом году.

Как считают эксперты, в книготорговле обозначился новый тренд, который со временем может сместить моду на пособия по психологии.

В тройку лидеров продаж маркетплейса в категории "эзотерика" в первом полугодии 2023 входят "Счастливый карман, полный денег: Формирование сознания изобилия", "Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации" и "Беседы с Богом. Необычный диалог", сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России продолжают дорожать книги.

Теги: литература, религия, эзотерика


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Ранее 05.09.2023 03:05 Мск В России продолжают дорожать книги

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