Рестораны планируют вновь поднять цены

Рестораны в России осенью могут поднять цены.

Заведения общепита страны прогнозируют увеличение стоимости меню в пределах 15–20%. Участники рынка в качестве причины называют подорожание продуктов питания, как российских, так и импортных. Ряд заведений, чтобы сохранить стоимость на прежнем уровне, намерены скорректировать меню и изменить состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов.

По словам экспертов, коррекцию надо проводить точечно, чтобы она затронула только те позиции, в которые входят подорожавшие продукты. Как сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания продуктов, бензина, логистических услуг.

Некоторые заведения подняли стоимость на днях, другие планируют это сделать в ближайшее время, сообщают "Известия".

Напомним, в июне общепит поднял цены на блюда в меню в среднем на 10%. Это было связано с удорожанием до 35% импортных оливкового масла, соусов, морепродуктов, консервов и других продуктов.