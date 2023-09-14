На рейсах "Аэрофлота" может появиться интернет
Авиакомпания "Аэрофлот" может возобновить услугу предоставления интернета на своих рейсах.
Как заявил гендиректор компании Сергей Александровский, в рамках Восточного экономического форума "Аэрофлот" и "Яковлев" подписали соглашение в области цифровых авиатехнологий. Оно в том числе подразумевает повышение комфорта пассажиров "Аэрофлота" за счет интеграции в состав самолетов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи.
Также обсуждается с отечественными провайдерами обеспечение интернетом на борту, сообщает ТАСС.
Платный доступ в Сеть на бортах у "Аэрофлота" появился в 2021 году, однако в 2022 году после введения санкций услугу пришлось отключить.
Как сообщалось ранее, авиакомпания до конца текущего года не планирует значимых изменений цен на авиабилеты.