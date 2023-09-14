14 Сентября 2023
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Фото: Airbus

На рейсах "Аэрофлота" может появиться интернет

Авиакомпания "Аэрофлот" может возобновить услугу предоставления интернета на своих рейсах.

Как заявил гендиректор компании Сергей Александровский, в рамках Восточного экономического форума "Аэрофлот" и "Яковлев" подписали соглашение в области цифровых авиатехнологий. Оно в том числе подразумевает повышение комфорта пассажиров "Аэрофлота" за счет интеграции в состав самолетов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи.

Также обсуждается с отечественными провайдерами обеспечение интернетом на борту, сообщает ТАСС.

Платный доступ в Сеть на бортах у "Аэрофлота" появился в 2021 году, однако в 2022 году после введения санкций услугу пришлось отключить.

Как сообщалось ранее, авиакомпания до конца текущего года не планирует значимых изменений цен на авиабилеты.

Теги: Аэрофлот, авиация, интернет


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