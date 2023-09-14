Правительство РФ обсудит обеспечение малоимущих россиян жильем

Кабмин России проведет 14 сентября очередное заседание.

Будут обсуждаться несколько социальных вопросов, включая поправки в Жилищный кодекс РФ. "Положения документа позволят в полной мере обеспечить системное решение вопроса об обеспечении жилищных потребностей граждан, которые признаны малоимущими, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и являются собственниками единственного жилого помещения, которое признано аварийным", - говорится в сопроводительных материалах. Проект закона разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

Также правительство может выделить регионам средства на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц. Ранее глава государства Владимир Путин поручал направить на гранты для таких инициатив не менее 11 млрд руб. в 2023 и 2024 годах. Это позволит реализовать дополнительно 470 подобных проектов, сообщает ТАСС.