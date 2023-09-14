СМИ: Сафронова перевели из колонии в неизвестном направлении

Ивана Сафронова перевели из колонии под Красноярском в неизвестном направлении.

Как сообщил один из его адвокатов Дмитрий Катчев, отбытие его подзащитного в неизвестном направлении стало для него самого и его коллеги Даниила Никифорова полной неожиданностью. По его словам, на днях родные журналиста собирались его посетить. Им согласовали предоставление краткосрочного свидания. При этом в апреле они виделись с ним во время долгосрочного свидания, которое длится трое суток.

В настоящее время защита принимает все меры, чтобы уточнить, куда и по какой причине Сафронов переведен, но на поиск подтвержденных данных может уйти не один день, сообщает "Коммерсант".

Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор экс-советнику главы "Роскосмоса" и бывшему журналисту Ивану Сафронову по уголовному делу о госизмене.