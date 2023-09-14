"Аэрофлот" не исключает роста цен на билеты в 2024 году

Авиакомпания "Аэрофлот" до конца текущего года не планирует значимых изменений цен на авиабилеты.

Как сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, в 2024 году не исключен стоимости на уровне инфляции. Отмечается, что "авиакомпании вышли из высокого сезона", по этой причине цены на перевозки стабилизировались.

Александровский отметил, что в предстоящем году рост ожидается на уровне инфляции, если не будет "экстремального роста других расходов". Гендиректор в качестве примера перечислил стоимость керосина, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга, сообщает РИА "Новости".

Ранее "Аэрофлот" "очистил" 18 иностранных лайнеров и пять двигателей.