В Госдуме заявили о возможном изменении позиции властей по WhatsApp

В России официальная позиция по работе WhatsApp* (принадлежит компании Meta*, которая признана в РФ экстремистской) может быть пересмотрена, если функцией мессенджера станет массовое распространение информации.

Как заявил в Telegram первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы РФ Антон Горелкин, "если продукт компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена.

Ранее мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов – аналогичных тем, что уже много лет есть в Telegram.

Горелкин полагает, что у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый инструмент. WhatsApp делает все, чтобы получить доступ к аудитории и не нести никакой ответственности.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.