Зеленский: В 2024 году будет существенно увеличены расходы на ВПК

Украинские власти в 2024 году увеличат выделение бюджетных средств на военно-промышленный комплекс.

Как сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский, в частности речь идет о производстве оружия и дронов. "Причем и на покупку того, что нужно, за границей, и на украинское производство", - заявил президент в видеообращении.

По его словам, военные расходы будут не меньше, чем в текущем году - как минимум 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд). Украинский лидер не уточнил, за счет каких источников планирует увеличивать расходы.

Ранее министр финансов сообщил, что Украина едва может покрыть самостоятельно военные расходы, все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Украины средств.