14 Сентября 2023
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Фото: Рамиль Нуриев

Вкусно и полезно - в Сургуте представлено обновленное школьное меню

В Сургуте занялись развитием системы школьного питания. По словам замдиректора городского департамента образования Лилии Соловей, план модернизации разработан в прошлом учебном году, 2 сентября его представили педагогической общественности, в тот же день новые блюда продегустировали школьники.

"Новых блюд 27. "Карбонара", "Ризотто", салаты. Названия мы подбирали те, которые детям знакомы, чтобы сделать блюда привлекательными. Само название может возбуждать аппетит. "Пищевые" привычки школьники "приносят" из дома. ", - сказала Лилия Соловей.

Обновили также оборудование пищеблока. Блюда соответствуют стандартам качества. Холодной еды на столах не стоит никогда, а дети могут на выходе из столовой оставить оценку качеству съеденного, уточнила Лилия Соловей.

Еда в школьной столовой Сургута(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Заместитель директора "Комбината школьного питания" Ольга Филимонова уточнила, что у родителей возникают вопросы "Что получил?" и "Чем кормили?". В этом году внедрили новые блюда. В результате анкетирования фаворитами оказались "Карбонара", компот клубничный, горячие бутерброды, котлета по-алексеевски. Доплачивать родителям ничего не придется.

"Пасту готовят не по традиционным итальянским рецептам. Она адаптирована к требованиям СанПиН. В составе – мясо индейки. Будем смотреть на реакцию. Название выбрано для привлекательности", - пояснила Ольга Филимонова.

Еда в школьной столовой Сургута(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

По словам директора "Сургутской технологической школы" Ларисы Самигуллиной, задача педагога – со звонком организовать детей и привести их в столовую. Одновременно накрывать могут для 8-10 классов. Бывает так, что дети могут прибыть в столовую, после чего начинают выставлять еду. При этом ориентируются на мнение родителей, которые рассказывают, что нравится, а что нет. Дети получают полноценное питание. Учтено, например, то, что после еды не должно быть урока физкультуры.

Начальник производственного отдела Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Комбинат школьного питания" Вера Сафукова добавила, что меню составляют по сезонам. Сейчас действует осеннее. Меню для диет согласовано с диетологом. Учтены пожелания детей, родителей. Зимнее меню могут скорректировать с учетом пожеланий. Разнообразие коснулось и дотационного меню – список питания, дополняющего тот, за который платят родители. В питании соблюден баланс белков, жиров, углеводов в соотношении 1:1:4. В связи с рекомендацией ВОЗ пересмотрено содержание в еде соли, сахара.

Еда в школьной столовой Сургута(2023)|Фото: Рамиль Нуриев


Теги: Школьники, еда, блюда, школьное питание, пищевые привычки


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