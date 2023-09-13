13 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Шойгу утвердил перечень болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными силами в период мобилизации или военного положения.

Всего в перечне — 26 пунктов, среди которых: ВИЧ; гепатит В и С; активный туберкулез органов дыхания и костей; сахарный диабет I типа; злокачественные опухоли; болезни сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III функционального класса; бронхиальная астма средней степени тяжести; эпилепсия.

Полный список болезней опубликован в приказе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Документ подготовили в рамках исполнения закона, разрешающего судимым россиянам служить в армии по контракту. Он был подписан президентом в июне.

Теги: шойгу, болезни, служба по контракту


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