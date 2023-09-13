Пашинян: Армения больше не может полагаться на РФ как гаранта безопасности

13 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Пашинян: Армения больше не может полагаться на РФ как гаранта безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.

"В результате событий на Украине возможности России изменились", - сказал Пашинян в интервью газете Politico.

По его словам, стратегия Армении теперь должна заключаться в том, "чтобы попытаться максимально снизить нашу зависимость от других". Политик подчеркнул, что страна не должна оказаться "в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом".

Ранее в Кремле заявили, что Москва не согласна с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на серию "недружественных шагов", принятых руководством Армении. В их числе в ведомстве назвали запуск процесса ратификации Римского статута МУС поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

Теги: пашинян, армения, россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети