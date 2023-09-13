Пашинян: Армения больше не может полагаться на РФ как гаранта безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.

"В результате событий на Украине возможности России изменились", - сказал Пашинян в интервью газете Politico.

По его словам, стратегия Армении теперь должна заключаться в том, "чтобы попытаться максимально снизить нашу зависимость от других". Политик подчеркнул, что страна не должна оказаться "в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом".

Ранее в Кремле заявили, что Москва не согласна с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на серию "недружественных шагов", принятых руководством Армении. В их числе в ведомстве назвали запуск процесса ратификации Римского статута МУС поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США.