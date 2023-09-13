Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех катеров ВСУ в Черном море

Российская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщает Минобороны России.

"13 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

9 сентября кораблями Черноморского флота в Керченском проливе были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.

4 августа вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.