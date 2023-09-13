13 Сентября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Специалисты соцзащиты Владимирской области стали победителями Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания

Конкурс среди сотрудников соцзащиты ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты России для выявления лучших практик социального обслуживания.  В этом году он проходил по 15 номинациям. Главная цель профессионального состязания – поддержать инициативных специалистов, которые применяют новые подходы в оказании социальной помощи людям.

Работники социальной сферы Владимирской области по традиции приняли активное участие в конкурсе: на его региональный этап были поданы 23 заявки. 8 финалистов представляли регион на федеральном уровне. 

занятия с детьми(2023)|Фото: avo.ru

В число победителей федерального этапа вошли сразу два участника от Владимирской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Заведующая отделением помощи женщинам Владимирского комплексного центра Алла Гаврилова представила проект «Маленькая мама» в номинации «Лучшая практика помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации». Проект направлен на поддержку несовершеннолетних матерей в период беременности и после рождения ребёнка, на их адаптацию к новым условиям жизни. Юным мамочкам требуются и навыки ухода за новорожденным, и психологическая, и юридическая помощь. Также проект предусматривал предоставление маленьким мамам напрокат предметов первой необходимости (кроватки, коляски, стульчика для кормления). 

Вторая победительница — специалист по социальной работе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ксения Кирьянова — участвовала в конкурсе в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». Она представила проект «В будущее с уверенностью», в рамках которого подростки изучают азы востребованных сегодня профессий - бариста, модельера одежды, фотографа, флориста. Занятия по профориентации в соответствии с интересами и физиологическими возможностями ребят помогают их самоопределению.  

маникюр(2023)|Фото: avo.ru

Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания пройдет в конце сентября в Сочи.

 

Теги: соцзащита, конкурс профессионального мастрества, социальное обслуживание


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