От беспилотников до медикаментов: Бойцам доставили новую партию помощи из Владимирской области

Более 5 тонн груза доставил гуманитарный конвой правительства региона владимирским военным в Республику Крым, Херсонскую и Запорожскую области по поручению Губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Руководителем гуманитарной миссии Правительства выступил начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов.

«Мы с первых дней начала специальной военной операции на связи со всеми нашими бойцами, стараемся, чтобы земляки были обеспечены необходимым как для несения военной службы, так и в бытовом плане. Нужно отдать должное всем неравнодушным жителям региона - от волонтеров и школьников до предпринимателей и органов власти - в едином порыве все помогают по мере сил и возможностей. Деятельное участие оказывают и муниципалитеты. Сплоченность и искреннее желание помочь бойцы чувствуют, это для них очень важно, об этом они много раз говорили мне лично. А, значит, работа будет продолжена», - отмечает Губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, бойцам в зону проведения специальной военной операции привезли беспилотники, электронные устройства, генераторы, инструменты для возведения укрытий и ремонта техники, средства маскировки, медикаменты, спецодежду, личные посылки и многое другое. В формировании груза принимали активное участие все муниципалитеты области.

«Доставили непосредственно в войсковые формирования необходимые бойцам вещи, инструменты, в том числе для ремонта техники, бытовые вещи, согласно поданным их командирами заявкам. Поставленная Губернатором задача выполнена в полном объёме», - сообщил Сергей Наумов.

Он также рассказал, что работа конвоя проходила в непростых условиях прифронтовой зоны с обеспечением требований безопасности. На отдельных сложных участках колонну сопровождали боевые машины под прикрытием владимирских бойцов.

Военнослужащие-владимирцы, командование частей передали слова благодарности за помощь и поддержку лично Губернатору и всем неравнодушным жителям Владимирской области.

«В моей роте служит 35 человек из Владимирской области. Все зарекомендовали себя с положительной стороны, ребята дисциплинированные. С вашей помощью сделаем все для нашей общей Победы!» - подчеркнул командир ремонтной роты.

Члены владимирской делегации встретились с бойцами и командованием частей, обсудили дальнейшее взаимодействие. Трогательным моментом стало общение бойцов с родителями по онлайн-связи. Родные смогли убедиться в том, что у их сыновей на месте службы - все хорошо.