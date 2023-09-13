Профсоюзы выступили за возвращение единой тарифной сетки для бюджетников

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает идею о возврате единой тарифной сетки для бюджетников. Это поможет сократить разницу в зарплатах в зависимости от региона или квалификации работника, считает руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил вернуть единую тарифную сетку для работников бюджетных организаций, так как у них очень велика разница в доходах, писали "Известия".

"Это, с одной стороны, эффективный инструмент справедливой оплаты труда работников различных квалификаций, а с другой - справедливый инструмент с точки зрения региональной дифференциации. Мы поддерживаем эту инициативу - в том или ином виде восстановить регулирование оплаты труда работникам государственных муниципальных учреждений. Более того, для этого есть основание, в 144 статье Трудового кодекса есть норма о том, что правительство может устанавливать базовые оклады и базовые ставки зарплаты", - цитирует Соколова ТАСС.

Единая 18-разрядная тарифная сетка применялась в России до 2008 года, сейчас система оплаты труда утверждается руководителями федеральных бюджетных учреждений. При отмене сетки (на тот момент) министр труда Татьяна Голикова как раз объясняла решение правительства отменить сетку необходимостью платить больше более квалифицированным сотрудникам.