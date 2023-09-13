13 Сентября 2023
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Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В Перми грибник нашел ржавый снаряд и едва не взорвал два музея

В Перми грибник едва не взорвал два музея ржавым снарядом, сообщает telegram-канал 112.

По данным канала, 49-летний мужчина собирал грибы в лесу, наткнулся на артиллерийский снаряд калибра 100 миллиметров, настолько ржавый, что маркировку невозможно было прочесть. Он поднял его и принес в музей "Оружие Победы".

Находку у грибника приняли, поместили в экспозицию. 5 сентября снаряд перевезли в музей Пермских древностей, где тоже выставили на экспозиции. Однако позже одна из сотрудниц музея заподозрила, что снаряд может быть опасен. Были вызваны правоохранители. Снаряд осмотрел взрывотехник и определил, что взрыватель в головной части цел и снаряд боевой.

Музей оцепили, боеприпас взяли под охрану и вызвали саперов для его уничтожения.

Теги: снаряд, боеприпас, музей


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