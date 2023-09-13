В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности из-за подтопленных домов в Коркино

В Коркино Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности из-за затопления подвалов многоквартирных домов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на территории муниципального округа имели место факты ненадлежащего отведения сточных вод, затопления подвальных помещений многоквартирных домов. В прокуратуре уточнили, что на момент проверки были затоплены колодцы по адресам 54 многоквартирных домов.

В настоящий момент проводятся работы по промывке канализационного коллектора и откачке сточных вод. По данным на 13 сентября, подтопленными остаются канализационные колодцы по адресам 10 домов. Работы продолжаются.