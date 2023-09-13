13 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Нижневартовске чеченец вывез женщину на кладбище и порезал ножом, заставляя быть с ним

Жительница Нижневартовска чуть не стала жертвой отвергнутого ухажера из Чечни, сообщает "Муксун" со ссылкой на "Русскую общину" в Нижневартовске, в которую пострадавшая обратилась за физической защитой.

По словам женщины, она отвергла ухажера по имени Ахмед. Однако отказ тот не принял: вломился к ней в квартиру, отвез на кладбище и там ранил ножом. Девушку агрессивный поклонник преследовал уже на протяжении долгого времени: неоднократно избивал ее, угрожал ее жизни, пугал своей значимостью и авторитетом в местной Чеченской диаспоре.

"Русская община" оперативно спрятала девушку и оказала физическую защиту", — говорится в сообщении в соцсетях организации.

Накануне полицейские задержали злоумышленника. При обыске у него нашли запрещенные вещества. Выяснилось также, что ранее он был судим. Возбуждено дело по нескольким уголовным статьям.

Теги: чеченец, женщина, кладбище, русская община, пресследование


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