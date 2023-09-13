На Урале подросток погиб, вдохнув из найденного за гаражами баллончика

На Среднем Урале выясняют обстоятельства гибели подростка. Предположительно, он надышался паров газа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 12 сентября: юноша с двумя знакомыми гулял возле гаражного массива в 10-м микрорайоне Качканара. За гаражами на земле подросток нашел баллончик, предположительно, с газом, и зачем-то вдохнул из него. Сразу после этого парень потерял сознание. Прибывшие врачи "скорой помощи" после реанимационных мероприятий констатировали смерть подростка.

Сейчас прокуратура проводит проверку. Речь идет о соблюдении законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Уже установлено, что погибший школьник воспитывался в неполной семье и обучался в 9-м классе. На учете в органах системы профилактики он не состоял.