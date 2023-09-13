Дерипаска оценил шансы китайско-ватиканского союза урегулировать конфликт на Украине

Ватикан и Китай могут объединить усилия по миротворческому процессу в российско-украинском конфликте. МИД КНР сегодня заявил, что в Пекине примут специального посланника Ватикана кардинала Маттео Зуппи, который по решению Папы Римского Франциска занимается налаживанием переговорного процесса. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что переговоры с Зуппи будет проводить Ли Хуэй, спецпосланник китайского правительства все по тому же конфликту.

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И Зуппи, и Ли Хуэй ранее уже посещали и Москву, и Киев, и другие заинтересованные стороны, включая Вашингтон и европейские столицы. Официально их усилия не увенчались успехом, но, по слухам, кулуарные переговоры идут более эффективно.

Мао Нин отметил, что, хотя между Ватиканом и Пекином отсутствуют дипломатические отношения, обе стороны готовы работать "со всеми, кто играет конструктивную роль в деэскалации и охлаждении ситуации".

Эти китайско-римские планы в России внезапно прокомментировал бизнесмен Олег Дерипаска, который ранее в посредничестве в конфликте замечен не был. "Выглядит уже нереально — погасить конфликт в это окно возможностей. Но через год при активной позиции пацифистов шанс есть", - написал он в своем Telegram-канале.