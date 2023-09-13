Дерипаска оценил шансы китайско-ватиканского союза урегулировать конфликт на Украине

13 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом
Фото: www.independent.ie

Дерипаска оценил шансы китайско-ватиканского союза урегулировать конфликт на Украине

Ватикан и Китай могут объединить усилия по миротворческому процессу в российско-украинском конфликте. МИД КНР сегодня заявил, что в Пекине примут специального посланника Ватикана кардинала Маттео Зуппи, который по решению Папы Римского Франциска занимается налаживанием переговорного процесса. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что переговоры с Зуппи будет проводить Ли Хуэй, спецпосланник китайского правительства все по тому же конфликту.
Читайте также:

И Зуппи, и Ли Хуэй ранее уже посещали и Москву, и Киев, и другие заинтересованные стороны, включая Вашингтон и европейские столицы. Официально их усилия не увенчались успехом, но, по слухам, кулуарные переговоры идут более эффективно.

Мао Нин отметил, что, хотя между Ватиканом и Пекином отсутствуют дипломатические отношения, обе стороны готовы работать "со всеми, кто играет конструктивную роль в деэскалации и охлаждении ситуации".

Эти китайско-римские планы в России внезапно прокомментировал бизнесмен Олег Дерипаска, который ранее в посредничестве в конфликте замечен не был. "Выглядит уже нереально — погасить конфликт в это окно возможностей. Но через год при активной позиции пацифистов шанс есть", - написал он в своем Telegram-канале.

Теги: маттео зуппи, ли хуэй, переговоры, китай, ватикан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2023 20:31 Мск Мирная миссия Ватикана дала результаты в урегулировании российско-украинского конфликта – президент Венгрии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети