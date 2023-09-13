Прокуратура добилась ужесточения приговора чиновнику-взяточнику из Нижневартовска

Прокуратура добилась ужесточения приговора бывшему директору управления по дорожному хозяйству и обустройству в Нижневартовске за получение взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Осужденный с 2017 по 2019 г. получил взятки за попустительство по службе от руководителей подрядных организаций. Общая сумма взяток превысила 1,7 млн руб. Суд первой инстанции оштрафовал бывшего чиновника на 4,5 млн руб. и лишил его права занимать определенные должности сроком на семь лет с конфискацией суммы взяток.

Государственный обвинитель счел приговор слишком мягким и обжаловал его. По результатам рассмотрения апелляции, суд назначил экс-чиновнику 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 7 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на семь лет.