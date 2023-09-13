13 Сентября 2023
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Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency / Getty Images

СМИ: КСИР стягивает технику и вооружения на границе с Ираком

Корпус стражей исламской революции (КСИР) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком, сообщает иранское агентство Tasnim.

Это связано с приближением завершения срока, в течение которого Багдад должен разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане курдские группировки, которые Тегеран считает террористическими.

В прошлом году Вооруженные силы КСИР провели артобстрел лагеря и штаба Объединенной партии Иранского Курдистана (считается террористической в Иране) в иракской провинции Сулеймания. Ракетным обстрелам также подверглись объекты другой запрещенной в Иране группировки – Демократической партии Иранского Курдистана, пишет РИА Новости.

Теги: иран, ирак, техника, ксир


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