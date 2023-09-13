Власти Екатеринбурга выделят садовым товариществам 6 миллионов рублей

Некоммерческим садовым товариществам Екатеринбурга выделят 6 млн рублей на развитие инфраструктуры. Об этом рассказал председатель Комитета по товарному рынку мэрии Максим Чаплыгин.

По его словам, 4 млн уже предусмотрены на субсидии для строительства и ремонта линий электропередач, 1 млн 250 тыс. рублей - на проведение противопожарных мероприятий, а еще 750 тыс. пойдут на строительство и ремонт внутрисадовых дорог.

По направлениям ремонта дорожного полотна и сетей электроснабжения субсидируется до 50 % от понесенных затрат, по проведению противопожарных мероприятий – до 70 %. Для получения субсидии необходимо подав заявку в горадминистрацию с 11 сентября и в течение 30 календарных дней. Для этого также нужно предоставить список документов.

Для консультации и по оформлению заявки можно обратиться в Комитет по товарному рынку мэрии на улице 8 Марта, 8б, кабинет 285, либо к специалистам территориальных органов.

"Специально созданная комиссия рассматривает заявки, и каждой из них присваивается определенное количество баллов, исходя из ряда критериев: размер сада, количество членских взносов, объем выполненных работ и так далее. При равном количестве баллов предпочтение отдается тому, кто ранее направил заявку", – пояснил Максим Чаплыгин.

Напомним, что власти Екатеринбурга, начиная с 2013 года, ежегодно проводят мероприятия по выделению субсидий на развитие садоводческих некоммерческих товариществ. Всего их в городе насчитывается 669.