Чехия, Венгрия и Германия не будут выдавать Киеву уклонистов от службы в ВСУ

Власти Германии, Чехии и Венгрии не будут выдавать Киеву уклониистов от службы в ВСУ. Эти страны ЕС, где сейчас находится значительное число украинских беженцев, ссылаются как на собственное законодательство, так и на европейскую конвенцию о защите прав человека.

Так, в Берлине заявили, что законодательство ФРГ не рассматривает уклонение от военной службы в другом государстве как основание для депортации. В Праге ссылаются на европейскую конвенцию о защите прав человека. В Будапеште просто отмечают, что не проверяют украинских беженцев на уклонение от военной службы в другом государстве.