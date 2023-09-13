13 Сентября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Очередная группа детей из Донбасса будет отдыхать во Владимирской области до 25 сентября

Накануне во Владимирскую область  приехали на отдых ещё 330 детей из Донецкой Народной Республики. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, ребят примут оздоровительные лагеря «Искатель» и «Олимп» в Собинском районе.

прибытие на отдых детей из донбасса(2023)|Фото: avo.ru

«Ребята, конечно, устали с дороги, но говорят, что очень рады приехать именно на владимирскую землю, воочию увидеть исторические места, полюбоваться колоритной природой и, конечно, завести новых друзей», - отметила заместитель Министера образования и молодежной политики Владимирской области Елена Янина.

Для школьников ДНР предусмотрены оздоровительная, образовательная и культурная программы. Их ждут экскурсионные поездки по региону и встречи с интересными персонами, в том числе – с волонтёрами Российского Красного Креста, лекторами Российского общества «Знание» и лидерами Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

прибытие на отдых детей из донбасса(2023)|Фото: avo.ru

Смена продлится до 25 сентября. Её организатором традиционно выступает Министерство образования и молодежной политики Владимирской области. Ранее в 2023 году в нашем регионе отдохнули и оздоровились уже более 500 детей из ДНР.

 

Теги: дети из донбасса, отдых детей, школьники днр


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