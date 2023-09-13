В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по факту гибели рабочего в цехе

В Челябинской области рабочего одной из коммерческих организаций будут судить за гибель другого сотрудника. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел в Копейске в июле этого года. По версии следствия, рабочий не убедился в наличии сотрудников в цехе, включил кнопку запуска производственной линии. В этот момент другой рабочий производил ремонт ножей дробилки. Мужчина погиб.

Обвиняемый вину признал в полном объеме.