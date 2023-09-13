Курорт "Шермонт" в Шерегеше отмечен премией WOW Awards

Курорт "Шермонт" в Шерегеше стал победителем премии WOW Awards. Церемония награждения состоялась в Москве.

В этом году более 200 компаний приняли участие в конкурсе, где жюри их оценивало по 19 номинациям. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Застройщик", компания совместно с рекламным агентством "Штольцман и Кац" представили проект "Шермонт" – горнолыжный курорт в Шерегеше Кемеровской области. Девелопер рассказал, что в его названии есть несколько смыслов. Во-первых, "Шер" – производное от названия курорта Шерегеш, а "монт" – это отражение месторасположения всей инфраструктуры, а именно горы. Во-вторых, Шермонт созвучен с именем Шермона Поппена, изобретателя снерфера – прародителя современного сноуборда.

В номинации "Бренд проекта: коммерция" жюри оценивалась идеология, нейминг, идентичность, соответствие объекту и общее восприятие. По итогам лучшим брендом стал "Шермонт".

"УГМК-Застройщик"активно участвует в развитии курорта на Кузбассе, который стал вторым по популярности горнолыжным курортом после Сочи. Сейчас возводится апарт-комплекс в стиле альпийского шале на 320 номеров, он станет первым в премиум-сегменте в Шерегеше. В этом году на старте строительство еще двух апарт-комплексов, что значительно увеличит количество номерного фонда на курорте. Рядом для удобства автомобилистов будет сооружен наземный паркинг на 212 машиномест.

Также гостей курорта ожидают рестораны, фитнес-центры, детский клуб и роскошный термальный комплекс, где будут четыре бассейна под открытым небом, spa-центр, аквапарк и комплекс бань. Увеличится вдвое протяженность горнолыжных трасс, она составит порядка 100 километров.

Стоит отметить, что в прошлом году проект развития курорта стал обладателем премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна "Best For Life Design Award". Жюри признало его победителем в номинации "Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций".

Проект спортивно-туристического комплекса Шерегеш является крупнейшим в России по объему инвестиций и территории строительства. Его площадь занимает 427 гектаров.