Продавца контрафактного алкоголя осудили за смертельное отравление тюменца

В Тюмени вынесен очередной приговор по уголовному делу о сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой скончался мужчина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Калининский районный суд признал виновным 48-летнего местного жителя в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека. Установлено, что подсудимый с декабря 2021 года по январь 2022 года приобрел у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт и продал ее жителю Тюмени.

Купивший алкоголь мужчина скончался от отравления в феврале 2022 года.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя и имеющейся судимости назначил виновному окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил иск прокурора округа о взыскании компенсации морального вреда на сумму 70 тыс. рублей.