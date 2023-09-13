13 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Власти Эстонии будут пропускать в страну российские мотоциклы и автобусы

Власти Эстонии дали некоторые пояснения в связи с запретом на въезд в страну машин с российскими номерами.

Так, глава таможенного управления страны Антс Кутти сообщил, что запрет не будет распространяться на автобусы, мотоциклы, транспорт с дипломатическими номерами. Отдельно будет рассматриваться возможность въезда спецтехники, такой, например, как пожарная машина или кран.

Руководитель отдела таможенного управления Кюлли Курвитс сообщил, что пересечение границы между Эстонией и Финляндией российских машин возможно, поскольку Таллин "не препятствует передвижению транспортных средств с номерными знаками Российской Федерации внутри Евросоюза". Ранее Финляндия заявила, что не будет запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал, что власти страны пока не решили судьбу уже находящихся на территории российских автомобилей, но не исключил их изъятия.  

Теги: эстония, автомобили, санкции, россияне


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