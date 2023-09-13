В Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ повреждены восемь домов

В результате ракетного удара ВСУ по Севастополю получили повреждения восемь жилых домов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов.

Он уточнил, что разрушения получили семь многоквартирных жилых домов и один частный. У домов повреждены около 60 окон и четыре кровли. Горлов пообещал, что к восстановлению приступят в ближайшее время, передает ТАСС.

Напомним, ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной ракетной атаки возник пожар на Севморзаводе. По предварительной информации, пострадало 24 человека. В Минбороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.