13 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Автобусы в Новокольцовский запустят в ближайшую субботу

Начиная с 16 сентября в Новокольцовский будет ходить сразу три автобуса. Общественный транспорт будет перевозить студентов УрФУ от корпусов до новых общежитий. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в администрации Екатеринбурга.

Уже в субботу до общежитий можно будет добраться на автобусах №44, 56 и 65.

Напомним, что 2,4 тыс. студентов Уральского Федерального университета начнут переселять уже с 14 сентября. Ради этого вуз даже отодвинул начало учебного года до 18 сентября.

Новость о переселении студентов УрФУ в отдаленный микрорайон Екатеринбурга наделала много шума, и, вопреки ожиданиям руководства вуза, учащиеся оказались не сильно благодарны за такой "подарок". В первые же часы появилось множество вопросов об инфраструктуре, транспортировке, расписании и качестве жизни за городом, а главное - не станет ли Новокольцовский "зоной для неудачников"?

Теги: Новокольцовский, автобус, УрФУ, студент


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