13 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

Водка не является самым популярным спиртным напитком в России - опрос

Водка не является самым популярным спиртным напитком в России. На первом месте оказалось вино – его чаще всего пьют 47% россиян. На втором месте пиво (43%) и только третье у водки (всего 20%), таковы данные опроса, проведенного социологами из Russian Field.

Исследователи отмечают, что водку предпочитают в основном мужчины (81%) и люди старше 60 лет. Также треть любителей крепкого алкогольного напитка имеют семейный доход не более 40 тыс. руб.  

40% любителей водки любят ее раз в неделю или чаще. Предпочитающие водку чаще остальных на досуге занимаются садоводством и огородничеством (17% против 11%) и ходят на охоту/рыбалку/за грибами (14% против 6%).

Больше половины (64%) предпочитающих водку имеют оплачиваемую работу. 62% работающих получают удовольствие от своей деятельности, 63% не стремятся к карьерному росту.

Теги: алкоголь, водка, россияне, опрос


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