13 Сентября 2023
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Фото: www.ump-valenciennes.org

Саркози считает, что вступление Украины в НАТО не принесет мира

Экс-президент Франции Николя Саркози считает, что интеграция Украины в НАТО не принесет мира.
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Саркози считает, что "вступление Украины в НАТО не будет способствовать миру" и станет "провокацией для России", приводят "Ведомости" мнение Саркози. По его мнению, Украина "должна оставаться нейтральной".

"Я просто хотел сказать, что для разрешения конфликта есть два выхода: либо уничтожение одной из сторон..., либо дипломатическая дискуссия", – добавил экс-президент.

Президент Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Теги: Николя Саркози, Франция, Украина, Россия


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