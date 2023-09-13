Саркози считает, что вступление Украины в НАТО не принесет мира

Экс-президент Франции Николя Саркози считает, что интеграция Украины в НАТО не принесет мира.

Саркози считает, что "вступление Украины в НАТО не будет способствовать миру" и станет "провокацией для России", приводят "Ведомости" мнение Саркози. По его мнению, Украина "должна оставаться нейтральной".

"Я просто хотел сказать, что для разрешения конфликта есть два выхода: либо уничтожение одной из сторон..., либо дипломатическая дискуссия", – добавил экс-президент.

Президент Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.